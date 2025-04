Una romantica crociera nella Valle del Reno lancia il turismo tedesco

Roma, 1 apr. (askanews) - È salpato dal molo di Francoforte sul Meno per raggiungere Bonn il GTM 2025, edizione 51 del più grande meeting annuale di turismo per la destinazione Germania, con 190 ospiti internazionali - 150 buyers e 40 giornalisti - provenienti da oltre 30 Paesi, a bordo di tre eleganti navi, la Ms Inspire, la Ms Joy e la Ms Grace.

Un'esclusiva crociera fluviale (25-28 marzo) attraverso la romantica valle del Reno, patrimonio Unesco dal 2002, è l'importante novità di questo GTM - acronimo di Germany Travel Mart - a cui ha fatto da sfondo uno dei fiumi più lunghi d'Europa (con i suoi 1.326 chilometri), importante via di trasporto commerciale e tra i simboli della Germania romantica; sul percorso anche il meraviglioso Lorelei, una rupe di ardesia alta 132 metri.

"Oggi giorno 'Safe to visit', visitare in sicurezza, è importante nella scelta di una destinazione, lo afferma almeno il 45% dei visitatori", ha ricordato Petra Hedorfer, ceo dell'Ente Germanico per il Turismo (GTNB, German National Tourist Board) in conferenza stampa attraccata al molo di Bonn, con il Paese ritenuto a basso rischio, subito dopo Spagna, Belgio e Italia.

Secondo i dati raccolti nel 2024 dall'Ente Germanico per il Turismo (GTNB/Wtm 2024), la Germania si è rivelata la prima scelta come "destinazione culturale" per i viaggi internazionali degli europei, mentre nel 2025 si celebra il 275esimo anniversario della morte di Johann Sebastian Bach e i 50 anni della Strada delle Fiabe tedesche ("Deutsche Maerchenstrasse", 600 chilometri, da Hanau a Brema).

Il GTM 2025 ha coinvolto 131 aziende tedesche impegnate nei workshop B2B al Dorint Hotel Bonn con i buyers internazionali

e, come da tradizione al Germany Travel Mart (GTM), gli ospiti hanno preso parte a una grande serata di networking, questa volta nello storico Steigenberger Grandhotel and Spa Petersberg a Konigswinter, a Sud di Bonn, luogo di incontri di cancellieri e capi di Stato da cui si gode una vista mozzafiato sul Reno.