Cannes, 17 mag. (askanews) - Un uomo è rimasto gravemente ferito per la caduta di una palma a Cannes. Le squadre di soccorso prestano soccorso sono intervenute sulla Croisette per portare soccorso dopo che a causa del forte vento una palma si è spezzata colpendo l'uomo che è stato portato subito in ospedale. La città è invasa da turisti per il festival del cinema che è in pieno svolgimento.