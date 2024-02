Un libro esplora il punto di vista maschile su parità di genere

Milano, 8 feb. (askanews) - Si è tenuta nella sala della biblioteca di Palazzo Isimbardi, la presentazione del libro di Ilaria Li Vigni: "Sulle donne. La parola agli uomini. Il punto di vista maschile sulla parità di genere". Il volume pone cinque interrogativi a personalità tra politici, giornalisti, giuristi, imprenditori. Tra questi, Fabrizio Capaccioli Amministratore delegato di Asacert e Presidente del Green Building Council Italia e il direttore Ferruccio De Bortoli che, insieme all'autrice, sono stati relatori dell'evento letterario di presentazione del volume di Ilaria Li Vigni, avvocata in Milano, esperta in politiche di genere, formatrice in corsi su diritto antidiscriminatorio e diversity. "Penso che aver raccolto il punto di vista maschile sulla parità di genere sia utile per un costruttivo confronto. - commenta l'autrice - Sono emersi spunti di analisi e riflessione che saranno importanti per uno sviluppo culturale. Dedico il mio lavoro a tutte le persone che lottano per l'affermazione dei diritti".