Un gorilla libera gli animali al London Zoo, nuova opera di Banksy

Londra, 13 ago. (askanews) - C'era attesa a Londra e puntuale come nei giorni scorsi è arrivata la nuova opera di Banksy della serie soprannominata "London Zoo". L'inafferrabile artista di strada dal 5 agosto sta animando le giornate della capitale britannica realizzando nove opere in nove giorni a tema animali: una capra, elefanti, scimmie, un lupo, pellicani, un gatto, pesci piranha e un rinoceronte.

Questa volta ha realizzato un gorilla che libera alcuni animali su una delle saracinesche degli ingressi dello zoo di Londra. Per il direttore della struttura Karl Penman il murale è "uno shock e una sorpresa assoluta". "Penso che sia assolutamente geniale" ha detto aggiungendo che lo staff del London Zoo non era al corrente delle intenzioni l'artista. Simmonds ha poi aggiunto: "Lo conserveremo" spiegando poi che la saracinesca rimarrà chiusa oggi per consentire ai visitatori che sono arrivanti in massa di apprezzare l'opera.

La paternità dell'opera è stata come sempre confermata dalla pubblicazione della foto sull'account Instagram dell'artista.