Un cucciolo di leopardo delle nevi è nato allo zoo di Chester

Chester, 24 lug. (askanews) - Piccolo e dolcissimo come un gattino, ma il raro cucciolo di leopardo delle nevi ha già lo sguardo fiero del re dei felini. Si tratta del primo esemplare a nascere allo zoo di Chester, nel Regno Unito, nei suoi 94 anni di storia. Nubra, mamma per la prima volta, ha dato alla luce il cucciolo il 10 giugno 2025 e da allora la coppia è praticamente inseparabile come documentano le immagini della telecamere nascoste. Nubra e il padre del cucciolo, Yashin, sono stati fatti accoppiare nel 2024 nell'ambito di un programma internazionale di riproduzione per la conservazione. Il cucciolo ha ora sei settimane ed è in otitma salute.

I leopardi delle nevi sono classificati come vulnerabili all'estinzione dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, con appena 4.000 esemplari rimasti in natura.