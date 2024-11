Umbria, Bonelli e Fratoianni a Perugia: vittoria storica

Perugia, 19 nov. (askanews) - "I risultati di queste elezioni regionali rappresentano un segnale importante per i cittadini e le cittadine dell'Emilia-Romagna e dell'Umbria. In particolare, in quest'ultima si è registrata una vittoria storica, che ha punito le politiche di privatizzazione della sanità portate avanti dalla destra. Al contrario, ha prevalso un'alleanza che ha costruito la propria forza su un programma condiviso, fondato sull'unità e sulla collaborazione". Lo dichiarano i leaders Avs Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni che hanno raggiunto a Perugia Stefania Proietti ed Elly Schlein per festeggiare la riconquista dell'Umbria da parte del centrosinistra.

"È fondamentale - sottolineano- fare tesoro di questo importante risultato per continuare a costruire un'alleanza solida. Questi esiti dimostrano che la destra può essere sconfitta, non solo a livello regionale ma, lavorando con impegno, anche a livello nazionale. Come Alleanza Verdi e Sinistra abbiamo raggiunto un risultato importante: entreremo nei governi di queste regioni, confermando che siamo una forza politica che si sta radicando nel Paese. Il lavoro che ci attende, al di là di ogni logica politicista, è quello di costruire un'unità basata su programmi concreti. Una visione che metta al centro la difesa della sanità pubblica, del trasporto pubblico, della scuola e dell'ambiente, in opposizione a una destra che sta demolendo diritti civili e sociali. Le elezioni di oggi dimostrano che la destra di Giorgia Meloni si può battere", concludono.