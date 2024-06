Varanasi, 1 giu. (askanews) - Ultimo giorno di elezioni in India, dopo sei settimane di urne aperte, con il primo ministro Narendra Modi ampiamente atteso per il suo terzo mandato. Il paese completa sabato un lungo percorso di sei settimane di elezioni generali, il voto è stato segnato da una intesa ondata di caldo, nella capitale spirituale dell'induismo, roccaforte del primo ministro indiano Narendra Modi per la sua campagna nazionalista. A causa delle alte temperature si sono registrati oltre 80 morti e centinaia di malori. La città santa di Varanasi è uno degli ultimi posti in cui votare ed è il luogo in cui il sempre più stretto allineamento di Modi tra religione e politica brilla più luminoso.