Ultima Generazione imbratta le vetrine di Foot Locker e Nike a Roma

Roma, 14 mag. (askanews) - Attivisti di Ultima Generazione alle 11 hanno usato della vernice arancione per colorare le vetrine e il marciapiede di fronte all'ingresso dei negozi Nike e Foot Locker di via del Corso a Roma, denunciando l'inazione dei governi contro il surriscaldamento globale, mentre l'estate si avvicina e promette "migliaia di morti per il caldo".

I giovani, aderenti alla campagna Fondo Riparazione di Ultima Generazione, hanno esposto striscioni con scritto "1 ottobre Giustizia Piazza del Popolo" e "Fondo Riparazione", incollandosi poi con le mani alle porte di ingresso dei negozi. Intervenute sul posto le forze dell'ordine hanno accompagnato i presenti in questura.

"Con l'azione di disobbedienza civile di oggi vogliamo ricordare che l'anno scorso sono morte 62.000 persone per il caldo in Europa. Questo è solo uno dei tantissimi effetti della crisi climatica ed ecologica", hanno scritto gli attivisti in un comunicato.