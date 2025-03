Uilpa: da 30 anni al fianco dei lavoratori pubblici

Roma, 25 mar. - "Nel corso di quasi 30 anni di attività, la UIL Pubblica Amministrazione ha perseguito due obiettivi: tutelare gli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori; migliorare la qualità dei servizi pubblici. E lo abbiamo fatto senza imporre mai i nostri quadri, i nostri iscritti, ai nostri simpatizzanti di abbracciare la causa di qualche fazione politica. Le parole d'ordine di chi sceglie di impegnarsi con la UILPA sono libertà, pluralismo e partecipazione. Il consenso dei lavoratori ce lo guadagniamo ogni giorno con la forza dei nostri argomenti, con la preparazione, la costanza e il coraggio dei nostri rappresentanti. È per questo che un numero sempre crescente di dipendenti pubblici vede nella UILPA un punto di riferimento e, ogni giorno di più, si rivolgono alle nostre strutture per risolvere i problemi che si presentano negli uffici. Perché lo fanno? Perché sanno che da noi trovano l'ascolto, la competenza e la solidarietà di cui hanno bisogno, e perché sanno che stiamo dalla loro parte, sempre e comunque. La parola "sindacato" significa "insieme per la giustizia" e questo, io credo, sia il significato più profondo che diamo al nostro agire nei luoghi di lavoro. Da sempre ci battiamo per una PA più giusta con i suoi dipendenti e più giusta con le persone, e continueremo a farlo: non ci fermeremo."

Così Sandro Colombi, Segretario Generale UILPAU, ricordando che il 14, 15 e 16 aprile 2025 le lavoratrici e lavoratori del comparto del pubblico impiego saranno chiamati a votare per rinnovare le proprie rappresentanze sindacali unitarie.