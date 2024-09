Ue, Von der Leyen: conosco bene Séjourné, sarà un ottimo commissario

Strasburgo (Francia), 17 set. (askanews) - La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha scelto il ministro degli Esteri francese uscente, Stéphane Séjourné, come vicepresidente esecutivo responsabile della Prosperità e strategia industriale nella prossima Commissione europea.

La nomina del commissario scelto dalla Francia è arrivata appena un giorno dopo le rumorose dimissioni di Thierry Breton, inizialmente indicato da Macron per un ruolo nel nuovo esecutivo europeo. Séjourné, 39 anni, avrà il compito di guidare la politica europea sull'urgente necessità di rivedere la propria strategia industriale per essere più competitiva, una priorità fondamentale per i prossimi anni, ha dichiarato von der Leyen parlando a Strasburgo.