Ue, Tajani: l'Europa non può non essere protagonista nel mondo

Ancona, 8 mar. (askanews) - Quella di oggi "è un'Europa che è uscita con una proposta seria per rafforzare la sicurezza, una proposta che il governo italiano ha deciso di sostenere.

Sicurezza non è soltanto una corsa alle armi, è la garanzia di una vita migliore per tutti quanti in un momento complicato". Lo ha affermato il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, rispondendo ad Ancona, a margine dell'evento "Le radici cristiane, il futuro dell'Europa, Forza Italia verso il congresso del Ppe", alla domanda se l'Europa fosse più sicura dopo la decisione dell'ultimo Consiglio europeo di approvare un piano comune per il riarmo.

Secondo Tajani "dobbiamo lavorare per costruire la pace tra l'Ucraina e la Russia, una pace che garantisca certamente l'indipendenza del Ucraina e l'Europa non può non essere protagonista. Senza Europa non si va da nessuna parte, 60 milioni di italiani non solo in grado di essere protagonisti, l'Europa è la nostra sicurezza, l'Europa dovrà permetterci di competere anche in futuro con i grandi leader del mondo: Stati Uniti, Cina e poi ci sarà la Russia e l'India. L'Europa non potrà non essere tra i protagonisti".