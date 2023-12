Madrid, 20 dic. (askanews) - Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez plaude all'accordo per riformare le leggi sull'immigrazione dell'UE, affermando che è "fondamentale" per la capacità del suo paese di gestire gli arrivi e le frontiere. La Spagna è uno dei principali punti di ingresso per i migranti in Europa, in particolare attraverso il Mediterraneo occidentale.