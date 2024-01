Ue, Meloni: spendere al meglio tutte le risorse che abbiamo

Aosta, 31 gen. (askanews) - "Le risorse che abbiamo e che non sono mai abbastanza vengano almeno spese tutte e vengano spese al meglio, come siete stati bravi a fare negli anni e dove altrove non è accaduto. Noi cerchiamo di dare una mano come governo". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla firma del patto di sviluppo e coesione con la Valle d'Aosta. "La Valle d'Aosta è virtuosa nella gestione dei fondi europei, dei fondi di sviluppo e coesione. Non è stato così per tutti, in passato, e nella situazione in cui è l'Italia non possiamo permettercelo. Abbiamo cercato di prendere l'esempio della Valle d'Aosta e allargarlo a livello nazionale" ha aggiunto.

"La Valle d'Aosta è l'ottava Regione a firmare, vengono finanziati sette interventi con 37 milioni. Abbiamo cercato di concentrarci su alcune priorità, per il diritto allo studio e per rendere l'ateneo più attrattivo".