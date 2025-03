Ue, Fratoianni: "Io coerente e la scelta di Giuseppe Conte legittima"

Roma, 15 mar. (askanews) - "Io non ho paura della mia identità, la mia identità è piuttosto solida. Sono stato il primo, persino da solo a votare contro l'invio delle armi all'Ucraina all'inizio della guerra, quando tutti, anche quando M5S, votavano a favore non ho mai cambiato idea, non la cambierò oggi perché c'è Calenda": lo ha detto Nicola Fratoianni (Avs) a margine della grande manifestazione per l'Europa in piazza del Popolo a Roma.

"La scelta di Giuseppe Conte è legittima e la rispetto. La coerenza è una cosa molto seria e si misura negli atti", ha sottolineato.