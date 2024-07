Ue: "Apple apre ai concorrenti i suoi pagamenti contactless"

Roma, 11 lug. (askanews) - Bruxelles ha approvato le modifiche proposte da Apple per aprire in Europa i suoi telefonini ai servizi di pagamento contactless che fanno concorrenza al suo sistema Apple Pay, in seguito a un'indagine aperta nel 2020. La commissaria Ue alla Concorrenza, Margrethe Vestager:

"Apple ha tempo fino al 25 luglio per attuare i propri impegni. A partire da questa data, gli sviluppatori potranno offrire un portafoglio mobile sull'iPhone con la stessa esperienza tap-and-go finora riservata ad Apple Pay".