Ue: accuse gravi contro personale Unrwa, serve inchiesta

Bruxelles, 29 gen. (askanews) - L'Unione Europea chiede un'inchiesta sull'operato dell'agenzia Onu per i rifugiati palestinesi (Unwra), in seguito alle accuse di coinvolgimento di alcuni suoi dipendenti nell'attacco del 7 ottobre contro Israele.

"Abbiamo accuse estremamente gravi contro il personale dell'Unrwa. Ed è assolutamente ovvio che queste accuse devono essere indagate seriamente e senza indugio", ha detto il portavoce della Commissione europea Eric Mamer.

Una serie di Paesi, tra cui Italia, Stati Uniti, Regno Unito e Germania, hanno sospeso i finanziamenti all'agenzia umanitaria in seguito alle accuse secondo cui 12 membri del personale dell'Unrwa sarebbero stati coinvolti negli attacchi di Hamas del 7 ottobre nel sud di Israele.

In seguito alla diminuzione di fondi, l'Unrwa ha dichiarato che non sarà in grado di continuare le operazioni a Gaza e in tutta la regione oltre la fine di febbraio se i finanziamenti non verranno ripresi.

Si stima che circa due milioni di persone dipendano dai servizi dell'Unrwa. Circa 3.000 dei 13.000 dipendenti dell'agenzia continuano a lavorare a Gaza nonostante i continui bombardamenti israeliani.