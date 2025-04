Ue, a Varsavia al via la riunione informale dei ministri della Difesa

Varsavia, 3 apr. (askanews) - Al via a Varsavia, in Polonia, la riunione informale dei ministri della Difesa dell'Ue, il giorno dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato nuovi dazi. Per l'Italia presente il ministro della Difesa Guido Crosetto che avrà anche una serie di incontri istituzionali.

Oltre all'Ucraina, tra i temi principali c'è quello del rafforzamento militare dell'Europa che non mette tutti d'accordo oltre alle relazioni transatlantiche. Nelle immagini, anche la foto di gruppo, con tra gli altri Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, il ministro della Difesa polacco e Kaja Kallas, a capo della diplomazia europea.