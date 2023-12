Ucraina, Zelensky: "Nessuno sa quando finirà la guerra"

Kiev, 19 dic. (askanews) - "La guerra finirà nel 2024? Penso che nessuno conosca le risposte. Anche quelle persone rispettate, i nostri comandanti o i partner occidentali, quando dicono che la guerra durerà per molti anni, non lo sanno. Questo è un dialogo. Questi sono pensieri", lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in conferenza stampa precisando che non pensa a una sconfitta. "Per quanto riguarda il campo di battaglia, la Russia non ha raggiunto nessuno dei risultati" che aveva previsto "quest'anno", la Russia "ha fallito su tutta la linea" e i "messaggi che arrivano dal Cremlino sono che andranno avanti con l'occupazione" ha spiegato il presidente ucraino.