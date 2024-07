Washington DC, 9 lug. (askanews) - "Oggi sono a Washington". Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di essere arrivato a Washington DC per partecipare al vertice della NATO e chiedere più armi, il giorno dopo i mortali attacchi russi che hanno devastato in particolare il più grande ospedale pediatrico dell'Ucraina. "Ci stiamo battendo per ottenere più difesa antiaerea" e "più aerei F-16", la cui consegna all'Ucraina è prevista a breve, ha detto nella sua comunicazione quotidiana.