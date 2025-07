Ucraina, Trump: Russia ha 10-12 giorni per cessate il fuoco, no progressi

Turnberry , 29 lug. (askanews) - "Fisserò una nuova scadenza di 10 o 12 giorni a partire da oggi. Non c'è motivo di aspettare, non c'è motivo di aspettare. Sono 50 giorni, vorrei essere generoso, ma non vediamo alcun progresso" da parte della Russia sul cessate il fuoco in Ucraina. Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump in conferenza stampa col premier britannico Keir Starmer dopo il loro incontro bilaterale in Scozia rispondendo ai cronisti in merito all'accorciamento - annunciato poco prima - della scadenza di 50 giorni che aveva dato lo scorso 14 luglio alla Russia, con l'imposizione di pesanti dazi se non si fosse raggiunto un accordo di cessate il fuoco con l'Ucraina.

Ai giornalisti presenti a Turnberry ha espresso il proprio disappunto in merito all'assenza di progressi negoziali da parte russa. Pertanto, ha dichiarato Trump durante la conferenza stamp con il leader laburista Keir Starmer, "non sono più tanto interessato a parlare con Putin".