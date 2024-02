Ucraina, Sejourné: presenza truppe non oltre "soglia belligeranza"

Parigi, 27 feb. (askanews) - La presenza di truppe occidentali in Ucraina non dovrebbe superere "la soglia della belligeranza". Lo ha detto oggi in parlamento il ministro degli Esteri francese, Stéphane Séjourné, in un dibattito in corso in parlamento.

Di fronte all'aggressività della Russia, gli occidentali hanno dovuto "valutare nuove azioni a sostegno dell'Ucraina", ha detto il capo della diplomazia francese, facendo riferimento a operazioni come lo sminamento e la "produzione di armi sul territorio dell'Ucraina". "Alcune di queste azioni potrebbero richiedere la presenza sul territorio ucraino, senza superare la soglia della belligeranza", ha aggiunto Sejourne.