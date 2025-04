Ucraina, Rubio arrivato a Parigi per incontrare Macron

Milano, 17 apr. (askanews) - Il segretario di Stato americano Marco Rubio, accompagnato dall'inviato speciale degli Stati Uniti in Ucraina Keith Kellogg, è arrivato all'aeroporto Le Bourget, vicino a Parigi, per un incontro con il presidente Emmanuel Macron e il ministro degli Esteri Jean-Noel Barrot per discutere del conflitto in Ucraina.

A Parigi presenti anche il capo dell'ufficio presidenziale ucraino Andriy Yermak, il ministro degli Esteri Andriy Sybiha e il ministro della Difesa Rustem Umerov per una serie di incontri con rappresentanti di Francia, Germania e Regno Unito oltre che la delegazione degli Stati Uniti capitanata da Rubio.