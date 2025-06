Ucraina, Putin: non escludo di prendere Sumy

San Pietroburgo, 20 giu. (askanews) - La Russia non cerca una resa dell'Ucraina, ma un riconoscimento della situazione sul terreno: lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, intervenuto al Forum Economico di San Pietroburgo.

"Non è un proverbio, non è una parabola, ma una vecchia regola: dove mette piede un soldato russo, quello è nostro territorio" ha dichiarato Putin, secondo il quale Kiev si è rifiutata di negoziare perché l'Occidente era sicuro di poter trarre profitto dalla situazione attuale.

Putin ha inoltre affermato di non "escludere" che le sue forze prendano il controllo della città di Sumy, nell'ambito degli sforzi di creare una zona cuscinetto lungo il confine. "Non abbiamo l'obiettivo di prendere Sumy, ma in linea di principio non lo escludo", ha dichiarato.