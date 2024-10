Ucraina, Modi: conflitto va risolto in modo pacifico

Kazan, 22 ott. (askanews) - Il conflitto fra Russia ed Ucraina deve essere risolto in modo pacifico, e l'India è pronta ad offrire ogni assistenza possibile in vista di questo obbiettivo: lo ha ribadito il premier indiano, Narendra Modi.

Modi ha parlato al termine di un incontro con il presidente russo Vladimir Putin, a margine del vertice dei Paesi Brics in corso nella località russa di Kazan. "Siamo stati in contatto costante per il conflitto tra Russia e Ucraina - ha affermato - crediamo che le controversie debbano essere risolte solo pacificamente. Sosteniamo totalmente gli sforzi per ripristinare rapidamente la pace e la stabilità. Tutti i nostri sforzi mettono l'umanità al primo posto. L'India è pronta a offrire tutto il supporto possibile nel tempo a venire."