Ucraina, ministro Difesa Gb a sorpresa a Kiev incontra Zelensky

Milano, 28 set. (askanews) - Visita a sorpresa del ministro della Difesa britannico Grant Shapps a Kiev, dove ha incontrato il presidente ucraino Zelensky. I due hanno discusso di come rafforzare la difesa aerea ucraina. "Vi ringrazio a nome della nazione per tutto quello che fate per noi. Siamo grati del vostro aiuto, militare, finanziario e umanitario e appreziamo di poter contare su di voi", ha detto il presidente ucraino secondo una nota della presidenza ucraina che ha dato conto dell'incontro.

"Grazie ai nostri amici britannici per il sostegno senza fine all'Ucraina", "ho aggiornato" il ministro Shapps "sulla situazione sul campo e sui bisogni urgenti" come la difesa aerea e i sistemi anti-droni, ha scritto su X il ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov dopo l'incontro con l'omologo britannico aggiungendo che si tratta di una visita "importante".

"L'inverno sta arrivando, ma siamo pronti. Siamo più forti insieme", ha aggiunto.