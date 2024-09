Ucraina, Meloni: non dobbiamo mollare, attenzione alla propaganda russa

Cernobbio (Co), 7 set. (askanews) - "Sull'Ucraina non dobbiamo mollare, io capisco che l'opinione pubblica è preoccupata" ma "dobbiamo fare attenzione alla propaganda russa", perché in merito alla "presunta imminente vittoria della Russia i dati dicono qualcosa di diverso", e cioè che è "uno stallo". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento al Forum Ambrosetti di Cernobbio.

La presidente Meloni e il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, in un incontro bilaterale a margine del Forum Ambrosetti hanno discusso per circa mezz'ora degli ultimi sviluppi della situazione sul terreno e delle più immediate necessità dell'Ucraina in vista dell'inverno e a fronte dei continui attacchi russi contro la popolazione civile e contro le infrastrutture critiche.

Secondo una nota di Palazzo Chigi, nel corso del colloquio, la premier ha ribadito "la centralità del sostegno all'Ucraina nell'agenda della presidenza italiana del G7 e il continuo impegno a favore della legittima difesa dell'Ucraina e di una pace giusta e duratura".

Particolare attenzione è stata dedicata, infine, al tema della ricostruzione, anche in vista dello svolgimento nel 2025 in Italia della prossima Ukraine recovery conference.