Ucraina, Lavrov: da Macron una minaccia nucleare alla Russia

Mosca, 6 mar. (askanews) - Non si è fatta attendere la dura replica di Mosca alle parole del presidente francese Emmanuel Macron, che in un discorso alla nazione in tv ha ipotizzato l'utilizzo di armi nucleari contro la Russia dicendosi disposto a mettere lo scudo nucleare francese a difesa dell'intera Unione Europea.

"Se Macron ci considera una minaccia, convoca una riunione dei capi di stato maggiore dei paesi europei e della Gran Bretagna, dice che è necessario usare armi nucleari, si prepara a usare armi nucleari contro la Russia, questa è, ovviamente, una minaccia", ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov.

Il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov ha affermato che il discorso del presidente francese dà l'impressione che la Francia stia cercando di continuare la guerra e, ha aggiunto, dalle sue parole traspare una retorica nucleare.

La situazione in Ucraina e la difesa europea sono all'ordine del giorno del Consiglio europeo straordinario di Bruxelles, a cui partecipa anche il presente il presidente Volodymyr Zelensky. I toni sempre più aspri con Mosca e il distacco degli Stati Uniti di Trump fanno aumentare la tensione e l'Europa deve cercare di trovare una risposta comune.