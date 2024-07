Ucraina, colpito ospedale pediatrico a Kiev: si cerca tra le macerie

Roma, 8 lug. (askanews) - Le forze russe hanno lanciato decine di missili su diverse città ucraine, compresa la capitale Kiev, è stato colpito anche un ospedale pediatrico, l'Okhmatdyt. Nelle immagini i soccorsi e persone che cercano sopravvissuti tra le macerie.

"I terroristi russi hanno ancora una volta attaccato massicciamente l'Ucraina con i missili. Diverse città: Kiev, Dnipro, Kryvy Rig, Sloviansk, Kramatorsk. Più di 40 missili di vario tipo. Sono stati danneggiati edifici residenziali, infrastrutture e un ospedale pediatrico", ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky.

Si tratta di "uno degli ospedali pediatrici più grandi d'Europa" ha aggiunto, "ci sono persone sotto le macerie e il numero esatto delle vittime al momento non è noto". "La Russia non può sostenere di non sapere dove cadono i suoi missili e deve essere ritenuta pienamente responsabile di tutti i suoi crimini", ha detto il presidente.