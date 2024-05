Ucraina: abbattuti 28 droni russi, uno colpisce Kharkiv

Kharkiv, 21 mag. (askanews) - Nella notte le forze di difesa aerea ucraina hanno abbattuto 28 dei 29 droni Shahed iraniani, utilizzati dai russi per attaccare l'Ucraina, nelle regioni di Cherkasy, Odessa, Mykolaiv, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Kherson e Kirovohrad. Lo ha annunciato il comandante dell'aeronautica delle forze armate ucraine Mykola Oleschuk.

In particolare a causa di un bombardamento dei droni a Kharkiv, 2 case private e un garage hanno preso fuoco. Si sa di 5 feriti. I detriti degli Shaheed sono stati trovati in quattro località. Al mattino i russi hanno colpito la città con un altro attacco, questa volta missilistico.

Si registra intanto anche un morto per un bombardamento precedente: uomo di 52 anni rimasto ferito in seguito a un attacco russo al villaggio di Liptsi, nella regione di Kharkiv, è morto in ospedale il 17 maggio. Lo ha annunciato il governatore della regione, Oleg Sinegubov.