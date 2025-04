Ucraina, a Parigi anche l'inviato speciale di Trump Steve Witkoff

Parigi, 17 apr. (askanews) - A Parigi fitta giornata di colloqui su diversi temi tra cui Ucraina, dazi e guerra a Gaza. È arrivato anche l'inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff, che ha incontrato il consigliere diplomatico dell'Eliseo, Emmanuel Bonne.

A Parigi ci sono inoltre il capo di gabinetto del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, il consigliere per la Sicurezza nazionale della Gran Bretagna, Jonathan Powell, il consigliere per la sicurezza nazionale della Germania, Jens Plotner, oltre al ministro degli Esteri britannico David Lammy e al segretario di Stato Usa Marco Rubio per discutere su come porre fine alla guerra in Ucraina.