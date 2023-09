Uccide la ex e si spara, un altro femminicidio a Salemi (Trapani)

Roma, 7 set. (askanews) - Un altro femminicidio. Ieri sera a Salemi, in provincia di Trapani, Angelo Reina, originario di Valderice, ha ucciso la ex compagna Marisa Leo, di Salemi, dopo averle dato appuntamento nell'azienda agricola di famiglia, in Contrada Ferla, al confine tra Marsala e Mazara.

Dopo averle sparato tre colpi di pistola, si è dato alla fuga prima di uccidersi vicino Castellammare del Golfo sparandosi con un fucile sul viadotto di ingresso della città.

Il giorno dei funerali sarà lutto cittadino, ha detto il sindaco di Salemi Domenico Venuti, aggiungendo che "è necessario accendere i riflettori su un fenomeno inaccettabile e insopportabile come il femminicidio".