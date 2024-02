TV, ritorna su La7 Maria Grazia Cucinotta

Roma, 29 feb. (askanews) - Da domenica 3 Marzo 2024 torna in onda su La7 L'Ingrediente perfetto condotto da Maria Grazia Cucinotta che ci porta alla scoperta dei migliori prodotti gastronomici del nostro territorio. Nel corso della prima puntata Maria Grazia Cucinotta ospiterà nella sua cucina il maestro pizzaiolo campano Ciro Casale che ci svelerà i segreti del vero impasto della pizza napoletana. Torna anche la rubrica dedicata al mondo dei cocktail. Appuntamento alle 10.45 su La7 con Maria Grazia Cucinotta e le sue ricette.

"L'Ingrediente perfetto" è un branded content prodotto e realizzato da Elio Bonsignore per Me Production in collaborazione con la divisione Branded Content TV di CairoRcs Media, affidata ad Alessandro Valentini Head of Business TV.