Tv, arriva Senti che fame! Nonna pensaci tu

Roma, 16 ott. (askanews) - Dopo il successo della prima edizione, dal 22 Ottobre riparte con la seconda stagione "Senti che Fame! Nonna pensaci tu" condotto da un'inedita Sandra Milo e la casalinga cuciniera più sprint d'Italia, Anna Moroni, una coppia che riserverà molte sorprese e momenti divertenti. Due nonne, moderne e simpatiche, si racconteranno con i loro piatti, tra aneddoti familiari e viaggi

in giro per il mondo. Non tutti sanno che per molto tempo Sandra Milo ha gestito un ristorante di grande successo in Argentina,

quindi ha molta pratica con la cucina, ma tutti la conoscono principalmente per la sua carriera di attrice.

La serie è composta da 8 nuovi episodi in onda a partire dal 22 Ottobre 2023, doppio appuntamento ogni domenica, dalle ore 10 su

Food Network Canale 33 di Warner Bros - Discovery. Il format, firmato da Elio Bonsignore, regia di Matteo Ricca, scritto da

Luca Balsamo, prodotto da Me Production in esclusiva per Discovery Italia, con il coordinamento di Discovery Media Brand

Solutions, vuole raccontare attraverso la cucina le storie di passione, di vita, di cultura di esperienze vissute.