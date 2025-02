Tusk: la Polonia non invierà truppe in Ucraina ma fornirà aiuti

Varsavia, 17 feb. (askanews) - Il primo ministro polacco Donald Tusk, parlando a Varsavia prima di volare a Parigi per il vertice dei leader europei sull'Ucraina convocato dal presidente francese Emmanuel Macron, ha dichiarato che la Polonia non intende inviare truppe a Kiev, bensì fornire aiuti finanziari e militari al Paese devastato dalla guerra.

"Per quanto riguarda il sostegno della Polonia, la questione è risolta - ha detto - non abbiamo intenzione di inviare truppe polacche in territorio ucraino". Tusk ha inoltre affermato che l'Europa deve adottare misure concrete per aumentare le capacità di difesa, altrimenti - ha sottolineato - non sarà in grado si aiutare efficacemente l'Ucraina. "Se l'Europa, e questo è il caso di oggi, non è in grado di contrastare il potenziale militare della Russia, allora dobbiamo recuperare immediatamente il ritardo".