Turismo sostenibile, Pecoraro: sfida Italia, pilastro economie

Roma, 25 set. (askanews) - "Come ha dichiarato il Segretario Generale dell'UNWTO e amico Zurab Pololikashvili, occorrono investimenti verdi nel settore turistico perché è un pilastro delle nostre economie. La sfida per l'Italia è di renderla Paese leader del turismo di nuova generazione: sostenibile, sicuro, smart, ecodigital, di qualità. Per fare questo, la promozione del cibo e degli itinerari enogastronomici ed ecoturistici, la certificazione del vero made in Italy e offrire un'ospitalità d'eccellenza sono azioni fondamentali. Il rilancio del turismo green passa soprattutto per la valorizzazione delle aree interne, dei territori meno conosciuti ma che sono scrigno di sapori, esperienze e patrimoni artistici, storici, naturali e culturali di inestimabile valore. Saper far conoscere la straordinaria bellezza del nostro Paese è un dovere e un impegno per stimolare un turismo diffuso e "4 stagioni" con l'obiettivo di creare nuovi posti di lavoro e alleggerire il peso dell'overtourism sulle città d'arte e in ecosistemi e parchi naturali di grande pregio. Un'occasione per rendere l'Italia ancora di più la patria del turismo esperienziale, legato anche ai temi dell'agroalimentare e dell'enogastronomia, è rappresentata dalla grande campagna a sostegno della candidatura della Cucina italiana a Patrimonio culturale dell'Umanità - UNESCO, proprio perché essa rappresenta un elemento importante della nostra tradizione e dell'attrattiva turistica". Lo afferma Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde, rilanciando il convegno "Dal Grand Tour al brand Italia. Made in Italy, cucina italiana e ospitalità per un turismo sostenibile" che si terrà a Milano, mercoledì 27 settembre, dalle ore 9.30, presso il Radisson Collection Hotel - Palazzo Touring Club Milan (Corso Italia, 10). L'evento, promosso per celebrare la Giornata Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite (27 settembre), è organizzato da Fondazione UniVerde, Touring Club Italiano e Noto Sondaggi con la partecipazione di Un World Tourism Organization - UNWTO, con Report partner ITA0039 - 100% Italian Taste Certification by Asacert - Assessment & Certification e in qualità di Partners: CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa e Fedegroup.Media partners: Askanews, Italpress, RTL 102.5, La Notizia, TeleAmbiente, La cucina italiana, Opera2030, GustoH24, Trekking&Outdoor.