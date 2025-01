Turismo, Rizzi: Shopping cinese in Italia in grande crescita

Roma, 29 gen. (askanews) - "Il Forum China è stato un momento in cui siamo riusciti a confrontarci con i players del settore, sono emersi dati importanti. L'Italia ha accolto l'opportunità dello shopping cinese più dell'Europa, un plauso va fatto alle connessioni, in primis ai nostri aeroporti. Per il 2025 ci sono indicazioni positive, la voglia di viaggiare del turista cinese è in crescendo e ci sono eventi, come Giubileo e Olimpiadi invernali, che rappresentano un grande traino", Lo ha detto oggi Stefano Rizzi, Managing director Italy di Global Blue, intervenuto a Largo Chigi, il format di Urania Tv. "Già dall'estate scorsa i numeri ci dicono che l'abbassamento della soglia per il tax free shopping ha portato quello che avevamo preventivato: la crescita dell'Italia c'è stata, siamo diventati competitivi rispetto agli altri Paesi europei; della nuova soglia hanno beneficiato, oltre ai brand di lusso, anche nuove realtà, come ad esempio l'artigianato locale".