Turismo, Giani: Toscana difende sua legge davanti a Consulta

Firenze, 25 mar. (askanews) - "Noi reagiamo di fronte alla sollevazione di costituzionalità. Abbiamo affidato al professor Pertici la possibilità di replicare e di far valere le ragioni di un provvedimento giusto, corretto, accolto bene dai cittadini e in grado di dare governare al mercato che altrimenti scaccerebbe tutta la residenza dal centro di Firenze". Lo ha spiegato il presidente della Toscana, Eugenio Giani, difendendo il testo unico sul turismo approvato dal Consiglio regionale e impugnato dal Governo. La Toscana si costituirà in giudizio davanti alla Corte Costituzionale.

"Noi crediamo -ha aggiunto Giani- nella vera autonomia regionale e nella capacità di disciplinare a livello regionale, attraverso il rapporto sinergico con i Comuni varie situazioni. Un Governo che parla di autonomia differenziata e poi centralizza facendo ricorso su tutto, manifesta il suo vero volto: una visione centralistica, senza rendersi conto che Comune per Comune, lo stesso concetto dell'affitto breve, del bed and breakfast ha un significato diverso e noi l'abbiamo giocato nella volontà di governare gli affitti brevi, di regolare la governance sul territorio. L'affitto breve a Firenze è una cosa, in un Comune isolato è la cosa esattamente opposta. Per questo la nostra legge dà grandi poteri ai Comuni e questo ha dato fastidio al Governo".