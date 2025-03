Turismo, CartOrange presenta Lysa: IA a supporto dei consulenti

Milano, 11 mar. (askanews) - CartOrange, la più grande azienda in Italia di consulenti di viaggio, ha presentato Lysa, intelligenza artificiale progettata per sostenere e migliorare il lavoro delle proprie persone. "CartOrange - ha detto ad askanews Gianpaolo Romano, amministratore delegato del gruppo - ha voluto creare il primo tool di intelligenza artificiale per consentire alla rete vendita dei consulenti di viaggio di potere semplificare il proprio lavoro e incrementare la propria performance e moltiplicare i propri risultati di vendita. Perché CartOrange fa questo? Perché oggi noi riteniamo che nessuna attività possa essere svolta senza un potenziamento da parte dell'intelligenza artificiale. Riteniamo che il consulente di viaggio rimanga centrale nella sua capacità di fornire il tocco umano, la relazione, il calore nella consulenza di viaggio. Ma oggi la tecnologia consente di essere potenziato, essere migliorato nella propria professionalità. e nella propria tempistica di lavoro, grazie proprio a un tool di intelligenza artificiale al quale oggi noi in CartOrange abbiamo dato il nome Lysa, perché viene proprio dal greco e riassume la capacità di sciogliere, di trovare soluzioni e in questo senso riteniamo che la nostra rete vendita potrà più facilmente trovare le soluzioni appropriate per i nostri clienti utilizzando anche questo nuovo strumento che la tecnologia ci mette a disposizione".