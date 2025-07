Tumore del colon-retto, arriva nuova terapia per l'Italia

Milano, 9 lug. (askanews) - Una nuova via per il trattamento del tumore metastatico del colon-retto. L'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha infatti approvato la rimborsabilità del fruquintinib, nuova opzione terapica di Takeda che apre a soluzioni diverse e innovative per pazienti con tale patologia. Abbiamo parlato con Filippo Pietrantonio, Direttore SS Oncologia medica gastroenterologia - Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori - Milano:

"Il tumore del colon-retto è definito uno dei big killer perché le diagnosi sono circa di 48 mila per anno in Italia, soltanto in Italia, sappiamo che possiamo fare molto per la prevenzione di questa patologia, la prevenzione primaria si basa sull'eliminazione dei fattori di rischio, eliminazione non vuol dire essere esenti dalla patologia ma ridurre sensibilmente il rischio di ammalarsi come uno stile di vita corretto".

Il carcinoma del colon-retto rappresenta a oggi circa il 10% dei tumori diagnosticati a livello globale, colpisce entrambi i sessi soprattutto nella fascia di età che va dai 60 ai 75 anni. Con il fruquintinib la medicina fa un grande passo in avanti, in un settore dove in precedenza i bisogni clinici rimanevano limitati e insoddisfatti. È poi intervenuta Sara Lonardi, Direttore UOC Oncologia 1 e Direttore Dipartimento di Oncologia Media IOV / IRCCS Padova:

"Sì, finalmente oggi abbiamo a disposizione nel sistema sanitario nazionale la prescrivibilità di FruQuintinib, una nuova molecola biologica che si somministra in compresse, quindi per via orale, ai pazienti affetti da carcinoma del colon-retto metastatico che siano risultati resistenti alle precedenti linee standard di trattamento".

Soddisfazione anche per Takeda, da sempre grande player in materia di ricerca e sviluppo in oncologia e oggi forte di aver portato ai pazienti una innovazione concreta. Infine abbiamo parlato con Stefano Sommella, Oncology Country Head Takeda Italia:

"Come azienda ci fa piacere essere un elemento importante di questa galassia di diverse aiuti e soluzioni che possono occuparsi di questa patologia che è così importante e che sta affliggendo così tanti pazienti in Italia e in tutto il mondo".

La prevenzione poi. Essenziale. Uno stile di vita sano, una dieta equilibrata e controlli ciclici completi. Buone pratiche da affiancare sempre alla componente medica, come con fruquintinib fa un passo deciso nel futuro.