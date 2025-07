Trump: valuto dazi fino al 200% per i prodotti farmaceutici

Washington, 8 lug. (askanews) - Il presidente Usa Donald Trump ha affermato oggi di prendere in considerazione l'imposizione di una sovrattassa del 200% sui prodotti farmaceutici importati negli Stati uniti e del 50% sul rame.

"Presto annunceremo qualcosa sui prodotti farmaceutici. Daremo alle aziende un anno, un anno e mezzo, per trasferirsi qui e dopo di che applicheremo dazi doganali", ha dichiarato il presidente americano in una riunione di gabinetto, aggiungendo che l'aliquota potrebbe arrivare a circa il 200%.

Trump ha inoltre detto che sta valutando l'introduzione di una sovrattassa del 50% sul rame importato. "I dazi, come sapete, stanno iniziando ad arrivare a livelli record. Enormi somme di denaro stanno entrando nel nostro Paese. Non lo abbiamo mai fatto prima. Non ci siamo abituati. Abbiamo solo dazi in uscita. Ci atteniamo alle regole di altre nazioni che ci impongono dazi enormi solo perché siamo stati guidati da persone stupide o prive di senso degli affari" ha concluso.