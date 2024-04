Milano, 26 apr. (askanews) - "Tutti i presidenti devono avere l'immunità, altrimenti non avrete un presidente, certamente non il presidente che i fondatori volevano". Lo ha detto l'ex presidente americano Donald Trump il giorno dopo un'udienza alla Corte Suprema incentrata sulla questione se debba essere immune da procedimenti penali per atti commessi mentre era in carica, mentre arrivava in un tribunale di New York dove è sotto processo.