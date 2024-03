Trump su X: "Ora verso la vittoria, Biden il peggior presidente Usa"

Roma, 13 mar. (askanews) - Le primarie sono ufficialmente finite: Joe Biden e Donald Trump hanno ottenuto ciascuno il numero di delegati necessario alla corsa alla Casa Bianca 2024. Quattro anni dopo i due presidenti più anziani della storia degli Stati Uniti, rispettivamente 81 e 77 anni, si ritroveranno di nuovo faccia a faccia.

"Il comitato nazionale repubblicano ci ha appena confermato la nomination ufficiale e quindi siamo il candidato ufficiale del Partito repubblicano, che è una cosa molto importante. Ma la cosa più importante è che ora dobbiamo andare verso la vittoria perché il nostro Paese è in gravi difficoltà", ha dichiarato Trump, che ha vinto le primarie di martedì 12 marzo in quattro Stati, in un video postato sull'account X della sua campagna elettorale (@TeamTrump).

"É stato un grande giorno di vittoria, la settimana scorsa è stato qualcosa di molto special - il Super Tuesday - ma ora dobbiamo tornare al lavoro perché abbiamo il peggior presidente della storia del nostro Paese, il suo nome è Joe Biden, alle volte chiamato il 'disonesto Joe Biden', e deve essere sconfitto".

"Ora ci prenderemo del tempo per festeggiare, festeggeremo fra 8 mesi quando le elezioni saranno terminate. Il 5 novembre, credo, sarà ricordato come il giorno più importante nella storia del nostro Paese. Iniziate a pensarci, iniziate a pensare al vostro voto, perché questo voto sarà il vostro più importante voto".