Trump sottoposto a esami medici, Casa Bianca: "Ha un'ottima salute"

Washington, 18 lug. (askanews) - Donald Trump "resta in ottima salute". A comunicarlo è stata la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, che si è dilungata sui dettagli di tutta una serie di esami e analisi cliniche a cui il presidente è stato sottoposto, anche a seguito di alcune indiscrezioni della stampa americana.

"Nelle ultime settimane - ha detto Leavitt - il presidente Trump ha notato un leggero gonfiore nella parte inferiore delle gambe. In linea con le cure mediche di routine e per un eccesso di cautela, questa preoccupazione è stata valutata in modo approfondito dall'unità medica della Casa Bianca. Il presidente è stato sottoposto a un esame completo, che ha incluso studi diagnostici vascolari. Doppler venosi bilaterali degli arti inferiori sono stati eseguiti e hanno rivelato un'insufficienza venosa cronica, una condizione benigna e comune, in particolare negli individui di età superiore ai 70 anni. È importante notare che non è stata rilevata alcuna evidenza di trombosi venosa profonda o di malattie arteriose".

"Tutti i risultati sono nei limiti della norma - ha insistito la portavoce - è stato eseguito anche un ecocardiogramma che ha confermato la normalità della struttura e della funzione cardiaca. Non sono stati individuati segni di insufficienza cardiaca, insufficienza renale o malattie sistemiche. Inoltre, foto recenti del presidente hanno mostrato lievi lividi sul dorso della mano. Questo è coerente con una lieve irritazione dei tessuti molli dovuta alle frequenti strette di mano e all'uso di aspirina, che viene assunta come parte di un regime standard di prevenzione cardiovascolare. Si tratta di un effetto collaterale ben noto e benigno della terapia con aspirina e il presidente rimane in ottima salute".