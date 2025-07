Trump: sono molto deluso da Putin, gli darò meno di 50 giorni

Milano, 28 lug. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che "ridurrà" i 50 giorni concessi al presidente russo Vladimir Putin per porre fine alla guerra in Ucraina, affermando di essere "molto deluso" da lui. "Sono deluso dal presidente Putin. Molto deluso da lui", ha dichiarato Trump insieme al primo ministro britannico Keir Starmer dopo averlo accolto in uno dei suoi resort di golf a conduzione familiare, aggiungendo: "Quindi dovremo valutare e ridurrò i 50 giorni che gli avevo concesso a un numero inferiore".