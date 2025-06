L'Aja, 25 giu. (askanews) - Secondo Donald Trump gli attacchi Usa sulle centrali in Iran hanno ritardato il programma nucleare di Teheran di decenni.

"Non credo che lo faranno mai più. Non credo proprio che lo faranno. Penso che prenderanno il loro petrolio, avranno dei missili e una difesa. Penso che ne abbiano abbastanza. Voglio dire, hanno appena passato l'inferno. Penso che ne abbiano abbastanza", ha detto dall'Aja dove è in corso il vertice Nato.