Milano, 4 feb. (askanews) - "Israele è un paese molto piccolo". Quando un giornalista ha chiesto a Trump come vedeva una possibile annessione della Cisgiordania a Israele, il presidente degli Stati Uniti ha risposto così: "È un piccolo paese in termini di territorio". "È un pezzo di terra piuttosto piccolo. Ed è incredibile che siano stati in grado di fare quello che sono stati in grado di fare", ha aggiunto.