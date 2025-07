Trump: il Big Beautiful Bill lancerà gli Usa come un razzo

Andrews Base, 4 lug. (askanews) - "Il Big Beautiful Bill lancerà gli Stati Uniti come un razzo" ha detto Donald Trump commentando la sua legge di spesa prima di partire per l'Iowa per le celebrazioni del 4 luglio.

"Si tratta del più grande provvedimento di spesa nella storia" ha aggiunto, salutando l'approvazione da parte del Congresso della legge finanziaria fortemente voluta dalla sua amministrazione ma che ha diviso gli americani.

Nel grande pacchetto fiscale ci sono tra le altre cose aumenti di spesa per il Pentagono e la sicurezza dei confini, e forti riduzioni agli aiuti sociale, con un grande ridimensionamento per l'assistenza sanitaria del Medicaid, l'assicurazione pubblica per le fasce di reddito più basse. Secondo alcune stime, circa 17 milioni di persone perderanno la copertura assicurativa sanitaria prevista dalla legge. Decine di ospedali nelle aree rurali dovrebbero chiudere.