"Trump: genocidio climatico", mega striscione davanti Parlamento Gb

Londra, 20 gen. (askanews) -L'organizzatore della campagna sul cambiamento climatico Philip Thornhill e altri attivisti per il clima hanno dispiegato un grande striscione con la scritta "Trump: genocidio climatico" davanti al Parlamento britannico a Londra. Thornhill afferma che il secondo mandato di Donald Trump rappresenta "un terribile punto di svolta nella storia del mondo" e che "dovrebbero esserci milioni di persone nelle strade per protestare contro questo evento". Trump ha definito il cambiamento climatico una "bufala" e ha ripetuto le sue precedenti dichiarazioni elettorali secondo cui il cambiamento climatico non è qualcosa di cui preoccuparsi, promettendo di aumentare le trivellazioni di gas e petrolio.