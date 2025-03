Trump: contratto con Boeing per una nuova generazione di jet F47

Washington, 21 mar. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha assegnato a Boeing un maxi contratto per la costruzione dell'F-47, che ha definito "l'aereo più avanzato, più capace e più letale mai costruito" prima.

Parlando dallo Studio Ovale, Trump ha detto che c'è stata una competizione molto dura tra alcune delle migliori aziende aerospaziali americane e l'Air Force ha scelto di chiudere un contratto con Boeing per il Next Generation Air Dominance (NGAD), il nuovo caccia della U.S. Air Force che sostituirà l'F-22 Raptor. "Questo aereo ha prodotto numeri mai visti prima" ha detto.