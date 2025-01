Trump: attenti a IA cinese, presto un "Iron Dome" per proteggere Usa

Roma, 28 gen. (askanews) - Parlando davanti agli eletti del Partito Repubblicano in Florida, il presidente americano Donald Trump ha definito il lancio di DeepSeek, il chatbot a buon mercato di una start-up cinese che utilizza l'intelligenza artificiale, un campanello d'allarme per gli Stati Uniti. Trump, inoltre, ha annunciato che ordinerà la costruzione di uno scudo anti-missile "Iron Dome" per proteggere gli Stati Uniti.

"Il lancio di DeepSeek AI da parte di un'azienda cinese dovrebbe essere un campanello d'allarme per i nostri settori, che devono restare concentrati al massimo sulla competizione per vincere", ha detto Trump.

"E a breve firmerò quattro nuovi ordini esecutivi. Il primo è che nominerò il nostro nuovo segretario alla difesa, Pete Hegseth, che sarà fantastico, tra l'altro. Grazie per il sostegno. Grazie mille per il sostegno. Lo avete davvero sostenuto molto. Penso che sarà fantastico. Lo conosco molto bene. Penso che sarà fantastico. È ciò di cui abbiamo bisogno, per iniziare immediatamente la costruzione di uno scudo di difesa missilistico Iron Dome all'avanguardia, che sarà in grado di proteggere gli americani. Sapete, proteggiamo gli altri paesi, ma non proteggiamo noi stessi", ha aggiunto.